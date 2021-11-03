На думку Ігоря Циганика, Роман зараз переживає звичайний процес адаптації. Він зробив великий крок в кар'єрі, тому мусить звикнути до зміни атмосфери та вимог.

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Він перейшов у топ-клуб. Це зовсім інше ставлення з боку журналістів, уболівальників та тренерів. Цей тиск потрібно просто пережити. Я вірю в Яремчука і знаю, що він буде дуже корисним для Бенфіки. Він легко поверне собі місце під сонцем, – переконаний Циганик.

Зазначимо, що в 17 матчах за Бенфіку Роман забив 4 гола та віддав 4 результативні передачі. Гольова "засуха" Яремчука триває вже 8 матчів.

У матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії Яремчук вийшов на поле у стартовому складі, але відзначитися забитим голом не зумів.