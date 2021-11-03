По мнению Игоря Цыганика, Роман сейчас переживает обычный процесс адаптации. Он сделал большой шаг в карьере, поэтому должен привыкнуть к изменению атмосферы и требований.
Кстати Яремчук теряет позиции – Жезуш дал украинцу первый сигнал
Он перешел в топ-клуб. Это совсем другое отношение со стороны журналистов, болельщиков и тренеров. Это давление нужно просто пережить. Я верю в Яремчука и знаю, что он будет очень полезен Бенфике. Он легко вернет себе место под солнцем,
– убежден Цыганик.
Отметим, что в 17 матчах за Бенфику Роман забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Голевая "засуха" Яремчука длится уже 8 матчей.
В матче группового этапа Лиги чемпионов против Баварии Яремчук вышел на поле в стартовом составе, но отличиться забитым голом не сумел.