Футболіст збірної України провів на полі усі 120 хвилин та отримав неоднозначні оцінки за матч – від найвищої до найгіршої. Втім, головному тренеру ліверпульського клубу Рафаелю Бенітесу гра Миколенка сподобалася, що є для нього дуже позитивним сигналом.

Читайте також Миколенко переконливо дебютував за Евертон: важкий старт, ефектний сейв і 120 хвилин на полі

Він не тренувався 15 днів, а тепер приїхав сюди та відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його ментальність. Я думаю, що він добре провів свою першу гру,

– сказав іспанський фахівець після гри.

Наступний поєдинок Евертон проведе у вівторок, 11 січня. Команда Миколенка протистоятиме Лестеру, початок матчу – о 22:00.

Раніше Бенітес заявляв, що не форсуватиме адаптацію Віталія та дасть йому час звикнути до нового чемпіонату.