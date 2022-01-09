Футболист сборной Украины провел на поле все 120 минут и получил неоднозначные оценки за матч – от самой высокой до самой низкой. Впрочем, главному тренеру ливерпульского клуба Рафаэлю Бенитесу игра Мыколенко понравилась, что является для него положительным сигналом.

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Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его ментальность. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру,

– сказал испанский специалист после игры.

Следующий поединок Эвертон проведет во вторник, 11 января. Команда Мыколенко будет противостоять Лестеру, начало матча – в 22:00.

Ранее Бенитес заявлял, что не будет форсировать адаптацию Виталия и даст ему привыкнуть к новому чемпионату.