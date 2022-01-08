Дебют Віталія Миколенка став головною подією вечора суботи. Евертон, наприклад, анонсував склад на кубкову гру з Халл Сіті фотографією українця.

Читайте також Збірна України може спровокувати завершення кар'єри Бейла – що для цього потрібно

Неприємності для гостей розпочалися на самому старті – вже на 44-й секунді Тайлер Сміт головою переправив м'яч у сітку. Миколенко опинився в епіцентрі події, та перервати навіс зі штрафного не зумів.

Евертон оговтався ще до перерви. Дует Демарая Грея та Ентоні Гордона організував гол у ворота Халл Сіті. А через десять хвилин гості вийшли вперед завдяки влучному удару Андре Гомеша. В одній з наступних атак "тигри" могли рахунок зрівнювати, проте Миколенко фактично виніс м'яч з порожніх воріт. Хтозна, чи рятував команду у цій ситуації кіпер Асмір Беговіч.

Відео сейву Миколенка

У компенсований час до першого тайму Миколенко порушив правила і отримав жовту картку.

На 62-й хвилині Віталій опинився на ударній позиції після подачі кутового. З вигідного становища він запустив м'яч дуже неточно. А незабаром господарі відновили паритет – Раян Лонгмен класно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Далі на глядачів чекав додатковий час. Фестиваль красивих голів продовжив Андрос Таунсенд, який запустив ракету і з далекої відстані вразив ціль. Евертон з Миколенком йде далі.

Портал WhoScored оцінив гру українця оцінкою 7,67 – це третій результат у складі Евертона. Як на дебют, доволі якісна гра Віталія. Самовіддано, виснажливо та обнадійливо.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Халл Сіті – Евертон 2:2, додатковий час 0:1

Голи: Сміт, 1, Лонгмен, 71 – Грей, 21, Андре Гомеш, 31, Таунсенд, 99.