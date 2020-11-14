У суботу, 14 листопада, національна збірна України протистоятиме збірній Німеччині. "Синьо-жовті" сім разів зустрічалися із Бундестім і поки жодного разу не перемагали.

Згадуємо усі попередні зустрічі України та Німеччини.

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Гідний опір у Бремені

Німеччина – Україна 2:0 (Бірхофф, 62, Баслер, 71)

Відбірковий турнір до ЧС-1998. 30.04.1997. 21:30. Бремен. "Везерштадіон".

Україна: Шовковський, Лужний, Беженар, Головко, Скрипник (Орбу, 69), Нагорняк (Ващук, 69), Максимов, Калітвінцев (Михайленко, 77), Косовський, Ребров, Шевченко.

Тренер: Йожеф Сабо.

Перша зустріч України та Німеччини, яка відбулася у Бремені, запам’яталася особливим складом від Йожефа Сабо – за "синьо-жовтих" зіграли 11 футболістів київського "Динамо". Наші хлопці стримували натиск чинного Чемпіона Європи протягом години, однак виявилися безсилими проти розкішного удару Олівера Бірхоффа. А незабаром Маріо Баслер подвоїв перевагу. Зрештою, на той момент команда Берті Фогтса сміливо могла вважатися чи не найбільш іменитим суперником в історії збірної України.

Нічия як невдача

Україна – Німеччина 0:0

Відбірковий турнір до ЧС-1998. 07.06.1997, Київ, НСК "Олімпійський".

Україна: Шовковський, Лужний, Коваль, Головко, Ващук, Дмитрулін, Максимов (Шкапенко, 70), Нагорняк (Беженар, 88), Гусін, Шевченко, Ребров (Михайленко, 80).

Тренер: Йожеф Сабо.

Менше ніж через 40 днів збірній Німеччині протистояв опонент з іншим настроєм, хоча у тих самих синьо-жовтих кольорах. Напередодні українці втратили очки в поєдинку з Вірменією і прагнули реабілітації. Тим більше, що 60 тисяч вболівальників на "Олімпійському" гнали своїх улюбленців вперед. Варто зауважити, що господарі дуже гідно виглядали на фоні німців, однак у підсумку фінішували другими у групі. Далі був невдалий плей-оф з хорватами. А закінчилося коло зустріччю Німеччини та Хорватії у чвертьфінальному поєдинку на Чемпіонаті світу – хлопці Мірослава Блажевіча виявилися сильнішими.

Втрачені надії

Україна – Німеччина 1:1 (Зубов, 18 – Баллак, 31)

Відбірковий турнір до ЧС-2002. 10.11.2001, Київ, НСК "Олімпійський".

Україна: Левицький, Лужний, Несмачний, Головко, Ващук, Гусін, Шевченко, Тимощук (Парфьонов, 72), Зубов, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко, 55).

Тренер: Валерій Лобановський.

Минуло трохи більше чотирьох років і вже Німеччина приєдналася до України у нещасливому для нас раунді плей-оф. Хоча починалося все успішно. По-перше – особлива енергетика трибун. За різними даними на "Олімпійському" зібралося понад 80 тисяч вболівальників і це один з найбільших показників за всю історію нашої збірної. "Ми самі себе не чули, настільки чудово нас підтримували", – згадував атмосферу воротар Максим Левицький.

За півгодини гри українці могли забивати, як мінімум, тричі, проте зробили це тільки одного разу зусиллями Геннадія Зубова. Таке марнотратство було покаране Міхаелем Баллаком. Нічийний результат не був однозначним провалом, та всі розуміли – у матчі-відповіді на команду Лобановського чекає пекельний прийом.

Безапеляційний провал

Німеччина – Україна 4:1 (Баллак, 4, 51, Нойвілль, 11, Ремер, 15 – Шевченко, 90)

Відбірковий турнір до ЧС-2002. 14.11.2001, Дортмунд, "Вестфаленштадіон"

Україна: Левицький, Лужний, Несмачний (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфьонов, Шевченко, Тимощук (Гусін, 23), Зубов, Воробей (Ребров, 70), Скрипник.

Тренер: Валерій Лобановський.

І все справдилося – вже на 15-й хвилині ми "горіли" 0:3 майбутнім фіналістам мундіалю. Гру можна було закінчувати. Захист дозволяв німцям занадто багато – господарів було просто не стримати. Не скажеш, що українці не створювали моментів, втім відзначилися лише на останній хвилині. Андрій Шевченко забив, а після фінального свистка заплакав. А ще то був останній матч Валерія Лобановського за штурвалом збірної.

До речі, майбутній суботній поєдинок Ліги націй відбудеться рівно через 19 років після поразки на "Вестфаленштадіоні".

Прем ' єрна феєрія

Україна – Німеччина 3:3 (Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 – Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77)

Товариський матч. 11.11.2011. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна: Рибка, Бутко, Кучер, Ракицький, Селін, Ярмоленко (Алієв, 82), Тимощук, Безус (Назаренко, 39), Коноплянка (Федецький, 90+3), Мілевський (Девіч, 66), Шевченко (Гай, 66).

Тренер: Олег Блохін.

Один із найяскравіших матчів в історії нашої збірної. Геніальні Ярмоленко і Коноплянка, фантастичний Назаренко та харизматичний Блохін протистояли потужній команді Йоахіма Льова – ідеальна вивіска для матчу-відкриття стадіону, який через кілька місяців прийме фінал Чемпіонату Європи. Здається, того вечора ми побачили не лише видовищний футбол, а й зародження нового покоління.

Невдача на Євро

Німеччина – Україна 2:0 (Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2)

Євро-2016. 12.06.2016. Лілль, "П’єр Моруа".

Україна: Пятов, Хачеріді, Степаненко, Ярмоленко, Зозуля (Селезньов, 66), Коваленко (Зінченко, 73), Коноплянка, Шевчук, Сидорчук, Федецький, Ракицький.

Тренер: Михайло Фоменко.

Провалений Чемпіонат Європи розпочинався з матчу проти німців – якість гри у тому поєдинку залишилася, мабуть, єдиним світлим спогадом "синьо-жовтих" на полях Франції. Підопічні Михайла Фоменка заслуговували бодай на один забитий гол, натомість пропустили двічі. Після цього усі жили ілюзією – ми однозначно обіграємо Північну Ірландію і заробимо очки з Польщею. Як ви знаєте, ми навіть не спромоглися забити.

Свіжа рана

Україна – Німеччина 1:2 (Маліновський, 77 (з пенальті) – Гінтер, 20, Горецка, 49)

Ліга націй УЄФА, 10.10.2020, Київ, НСК "Олімпійський".

Україна: Бущан, Соболь, Забарний, Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Маліновський, Яремчук, Циганков (Зубков, 69), Миколенко, Коваленко (Шапаренко, 76), Караваєв.

Тренер: Андрій Шевченко

Місяць тому Україна видала суперечливий матч. Знову таки поступилися, однак показали непоганий футбол. Георгій Бущан привіз гол, але одночасно став героєм. Ми були відверто беззубими в атаці, проте могли навіть уникнути поразки. Головний підсумок жовтневої битви – сподівання на те, що тренерський штаб "синьо-жовтих" зробить належні висновки і правильний аналіз, а ми нарешті зможемо замахнутися на перемогу в дуелі з Бундестім.