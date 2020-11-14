В субботу, 14 ноября, национальная сборная Украины будет противостоять сборной Германии. "Сине-желтые" семь раз встречались с Бундестим и пока ни разу не побеждали.

Вспоминаем все предыдущие встречи Украины и Германии.

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Достойное сопротивление в Бремене

Германия – Украина 2:0 (Бирхофф, 62, Баслер, 71)

Отборочный турнир к ЧМ-1998. 30.04.1997. 21:30. Бремен. "Везерштадион".

Украина: Шовковский, Лужный, Беженар, Головко, Скрипник (Орбу, 69), Нагорняк (Ващук, 69), Максимов, Калитвинцев (Михайленко, 77), Косовский, Ребров, Шевченко.

Тренер: Йожеф Сабо.

Первая встреча Украины и Германии, которая состоялась в Бремене, запомнилась особым составом от Йожефа Сабо – за "сине-желтых" сыграли 11 футболистов киевского "Динамо". Наши ребята сдерживали натиск действующего Чемпиона Европы в течение часа, однако оказались бессильными против роскошного удара Оливера Бирхоффа. А вскоре Марио Баслер удвоил преимущество. В конце концов, на тот момент команда Берти Фогтса смело могла считаться едва ли не самым именитым соперником в истории сборной Украины.

Ничья как неудача

Украина – Германия 0:0

Отборочный турнир к ЧМ-1998. 07.06.1997, Киев, НСК "Олимпийский".

Украина: Шовковский, Лужный, Коваль, Головко, Ващук, Дмитрулин, Максимов (Шкапенко, 70), Нагорняк (Беженар, 88), Гусин, Шевченко, Ребров (Михайленко, 80).

Тренер: Йожеф Сабо.

Меньше чем через 40 дней сборной Германии противостоял оппонент с другим настроением, хотя в тех же сине-желтых цветах. Накануне украинцы потеряли очки в поединке с Арменией и стремились реабилитироваться. Тем более, что 60 000 болельщиков на "Олимпийском" гнали своих любимцев вперед. Стоит заметить, что хозяева очень достойно смотрелись на фоне немцев, однако в итоге финишировали вторыми в группе. Далее был неудачный плей-офф с хорватами. А закончилось круг встречей Германии и Хорватии в четвертьфинальном поединке на Чемпионате мира – ребята Мирослава Блажевича оказались сильнее.

Потерянные надежды

Украина – Германия 1:1 (Зубов, 18 – Баллак, 31)

Отборочный турнир к ЧМ-2002. 10.11.2001, Киев, НСК "Олимпийский".

Украина: Левицкий, Лужный, Несмачный, Головко, Ващук, Гусин, Шевченко, Тимощук (Парфенов, 72), Зубов, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко, 55).

Тренер: Валерий Лобановский.

Прошло чуть более четырех лет и уже Германия присоединилась к Украине в злополучном для нас раунде плей-офф. Хотя начиналось все успешно. Во-первых – особая энергетика трибун. По разным данным на "Олимпийском" собралось более 80 000 болельщиков и это один из самых высоких показателей за всю историю нашей сборной. "Мы сами себя не слышали, так замечательно нас поддерживали", – вспоминал атмосферу вратарь Максим Левицкий.

Через полчаса игры украинцы могли забивать, как минимум, трижды, однако сделали это только однажды усилиями Геннадия Зубова. Такое расточительство было наказано Михаэлем Баллаком. Ничейный результат не был однозначным провалом, и все понимали – в ответном матче команду Лобановского ждет адский прием.

Безапелляционный провал

Германия – Украина 4:1 (Баллак, 4, 51, Нойвилль, 11, Ремер, 15 – Шевченко, 90)

Отборочный турнир к ЧМ-2002. 14.11.2001, Дортмунд, "Вестфаленштадион"

Украина: Левицкий, Лужный, Несмачный (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфенов, Шевченко, Тимощук (Гусин, 23), Зубов, Воробей (Ребров, 70), Скрипник.

Тренер: Валерий Лобановский.

И все сбылось – уже на 15-й минуте мы "горели" 0:3 будущим финалистам мундиаля. Игру можно было заканчивать. Защита позволяла немцам слишком много – хозяев было просто не удержать. Нельзя сказать, что украинцы не создавали моментов, но отличились мы лишь на последней минуте. Андрей Шевченко забил, а после финального свистка заплакал. А еще это был последний матч Валерия Лобановского за штурвалом сборной.

Кстати, будущий субботний поединок Лиги наций состоится ровно через 19 лет после поражения на "Вестфаленштадионе".

Премьерный феерия

Украина – Германия 3:3 (Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 – Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77)

Товарищеский матч. 11.11.2011. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина: Рыбка, Бутко, Кучер, Ракицкий, Селин, Ярмоленко (Алиев, 82), Тимощук, Безус (Назаренко, 39), Коноплянка (Федецкий, 90+3), Милевский (Девич, 66), Шевченко (Гай, 66).

Тренер: Олег Блохин.

Один из самых ярких матчей в истории нашей сборной. Гениальные Ярмоленко и Коноплянка, фантастический Назаренко и харизматичный Блохин противостояли мощной команде Йоахима Лева – идеальная вывеска для матча-открытия стадиона, который через несколько месяцев примет финал Чемпионата Европы. Кажется, в тот вечер мы увидели не только зрелищный футбол, но и зарождение нового поколения.

Нуедача на Евро

Германия – Украина 2:0 (Мустафи, 19, Швайнштайгер, 90+2)

Евро-2016. 12.06.2016. Лилль, "Пьер Моруа".

Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, Зозуля (Селезнев, 66), Коваленко (Зинченко, 73), Коноплянка, Шевчук, Сидорчук, Федецкий, Ракицкий.

Тренер: Михаил Фоменко.

Проваленный Чемпионат Европы начинался с матча против немцев – качество игры в том поединке осталось, пожалуй, единственным светлым воспоминанием "сине-желтых" на полях Франции. Подопечные Михаила Фоменко заслуживали хотя бы на один забитый гол, зато пропустили дважды. После этого все жили иллюзией – мы однозначно обыграем Северную Ирландию и заработаем очки с Польшей. Как вы знаете, мы даже не смогли забить.

Свежая рана

Украина – Германия 1:2 (Малиновский, 77 (с пенальти) – Гинтер, 20, Горецка, 49)

Лига наций УЕФА, 10.10.2020, Киев, НСК "Олимпийский".

Украина: Бущан, Соболь, Забарный, Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Малиновский, Яремчук, Цыганков (Зубков, 69), Миколенко, Коваленко (Шапаренко, 76), Караваев.

Тренер: Андрей Шевченко

Месяц назад Украина выдала противоречивый матч. Опять таки уступили, но показали неплохой футбол. Георгий Бущан привез гол, но одновременно стал героем. Мы были откровенно беззубыми в атаке, однако могли даже избегать поражения. Главный итог октябрьской битвы – надежда на то, что тренерский штаб "сине-желтых" сделает надлежащие выводы и правильный анализ, а мы наконец сможем замахнуться на победу в дуэли с Бундестим.