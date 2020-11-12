Українська збірна з футболу 14-го листопада спробує зачепитися за перемогу у своїй групі в дивізіоні A. Щоб претендувати на перше місце, "синьо-жовтим" слід перемагати Німеччину в Лейпцизі. Анонс важливого матчу Ліги націй – читайте у матеріалі Спорт 24.

Німеччина – Україна: головне

Що : матч 5 туру Ліги націй

: матч 5 туру Ліги націй Де: місто Лейпциг, "Ред Булл Арена"

місто Лейпциг, "Ред Булл Арена" Коли: субота, 14 листопада, 21:45 за київським часом

субота, 14 листопада, 21:45 за київським часом Трансляція: телеканали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv

До теми Матч проти України стане вирішальним у Лізі націй, – наставник Німеччини Льов

Історія протистоянь

Шляхи Німеччини та України перетиналися вже сім разів, пише 24 канал. У чотирьох офіційних зустрічах "Маншафт" святкувала перемогу.

Ще два офіційні поєдинки завершилися нічиєю. Єдина товариська гра, що відбулася 11 листопада 2011 року під час відкриття "Олімпійський", завершилася результативною нічиєю 3:3.

Попередня гра між збірними відбулася 10 жовтня у Києві й завершилася перемогою німців 2:1. Німці домінували протягом майже всього поєдинку.

У першому таймі Георгія Бущана засмутив Маттіас Гінтер. По перерві Бущан прикро помилився і дозволив Леону Горетці подвоїти перевагу гостей.

Руслан Маліновський відновив інтригу завдяки голу з пенальті. Проте німці відстояли перевагу.

Україна – Німеччина відеоогляд матчу

Про Німеччину

Наставника збірної Німеччини Йоахіма Льова на батьківщині не критикує хіба лінивий. Після провального чемпіонату світу 2018 року, на якому Німеччина із соромом вибула після групового етапу, Льов вдався до кардинальних змін не тільки у складі, але й тактично.

Зокрема, німці перейшли на схему з трьома оборонцями. Помітних плодів це не принесло. У Лізі націй, де Німеччині доводиться грати із топ-суперниками, всього одна перемога за 8 матчів. Так, це перемога проти України.

З кожним наступним невдалим матчем Льов старається витримувати тиск ЗМІ та німецьких експертів. Однак досі складно відповісти, в який футбол грає Німеччина зразка-2020.

Перед матчем з Україною німецька збірна має чималі кадрові втрати. Німецькій збірні не допоможуть Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") та Тіло Керер (ПСЖ). Гру проти України пропустить Йозуа Кімміх ("Баварія"). Матч проти України через дискваліфікацію пропустить Тоні Кроос.

До теми Збірна Німеччини втратила футболіста перед грою з Україною

Ще задовго до цього виклик до збірної не отримали:

Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг")

Юліан Дракслер (ПСЖ)

Суат Сердар ("Шальке04")

Емре Джан ("Боруссія", Дортмунд)

Кай Гаверц ("Челсі").

12 листопада виклик у збірну Німеччини отримав центрбек "Баварії" Ніклас Зюле, який поборов коронавірус.

Ключовим для Льова буде вибір у центрі поля, зокрема, як збірна обійдеться без Крооса та Кімміха та, як працюватиме Гюндоган у парі з Горецкою.

Зважаючи, що в України очікується основний кістяк (Степаненко, Маліновський, Зінченко), можна припустити, що наша збірна не програватиме цю зону, як у першій грі.

Кадрова ситуація "синьо-жовтих"

Наставник України Андрій Шевченко може розраховувати на 25 футболістів.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Через коронавірус у табір збірної не прибули деякі "динамівці" та легіонер Шахов:

Георгій Бущан

Віталій Миколенко

Олександр Караваєв

Микола Шапаренко

Владислав Супряга

Євген Шахов

Денис Попов

Перед викликом у збірну травмувався дебютант Віктор Корнієнко. Натомість форвард Артем Кравець зазнав ушкодження вже в збірній.

Положення в групі Ліги націй

За два тури до завершення Ліги націй Німеччина та Україна набрали по 6 очок та ділять друге місце. Відставання від Іспанії, яка лідирує, всього одне очко.

Відтак, переможець матчу Німеччина – Україна теоретично в останньому турі зможе претендувати на перемогу в групі. Нічия у випадку перемоги Іспанії в грі зі Швейцарією – закриє питання переможця групи.

Зважаючи, що останній тур українцям доведеться грати проти аутсайдера – Швейцарії, то шанси не такі погані.

Товариські матчі

11-го листопада обидві команди провели товариські матчі. Українська збірна на виїзді поступилася Польщі. Андрій Шевченко повернув до складу оборонців Сергія Кривцова та Миколу Матвієнка.

Важливу ігрову практику отримали Андрій Ярмоленко й Олександр Зінченко. Водночас відпочинок отримали Тарас Степаненко й Руслан Маліновський.

Натомість Німеччина мінімально резервним складом здолала Чехію.

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Прогноз на матч Німеччина – Україна

Очевидно, що ширина складу команди Йоахіма Льова дозволяє їй бути фаворитом у протистоянні практично з кожним суперником.

У букмекерській конторі Marathonbet перемогу збірної Німеччини оцінюють коефіцієнтом 1,31. Натомість на звитягу підопічних Андрія Шевченка коефіцієнт 8,70. Нічия більш реальна для України – коефіцієнт 5,65.

Україні потрібно буде уважно відіграти в обороні, адже в збірну Німеччини повернувся Лерой Сане. Разом з Тімо Вернером та Сержем Гнабрі німці можуть розчавити оборону України. Відтак цілком доцільна ставка на перемогу Німеччини та "ТБ 2,5" – 1,32*1,47=1,94.