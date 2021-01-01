Українець вийшов на заміну наприкінці зустрічі з Евертоном (1:0).

Лондонці їхали на "Гудісон Парк" з несприятливою серією з чотирьох матчів без перемог. Загалом гра не відзначалася великою кількістю небезпечних моментів. На 73-й хвилині Девід Мойєс випустив на поле Андрія Ярмоленка та Мануеля Лансіні.

Читайте також Ярмоленко отримав рекордний час від Мойєса – посередній матч українця і його команди

Долю протистояння вирішив епізод на 86-й хвилині. Українець отримав передачу з глибини від Деклана Райса і класним черпачком вивів на ударну позицію Томаша Соучека. Чех потужно пробив, втім Джордан Пікфорд впорався з пострілом. Атака другим темпом принесла успіх гостям. Аарон Крессвел прострілив у штрафний майданчик, а Соучек вдало підставив ногу.

Перемога дозволила Вест Хему закріпитися на десятій сходинці – у команди Ярмоленка 26 очок. Евертон йде четвертим з 29 пунктами.

Чемпіонат Англії, 17 тур

Евертон – Вест Хем 0:1

Гол: Соучек, 86.