Украинец вышел на замену в конце встречи с Эвертоном (1:0).

Лондонцы ехали на "Гудисон Парк" с неблагоприятной серией из четырех матчей без побед. В целом игра не отличалась большим количеством опасных моментов. На 73-й минуте Дэвид Мойес выпустил на поле Андрея Ярмоленко и Мануэля Лансини.

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Судьбу противостояния решил эпизод на 86-й минуте. Украинец получил передачу из глубины от Деклана Райса и классным черпачком вывел на ударную позицию Томаша Соучека. Чех мощно пробил, впрочем Джордан Пикфорд справился с выстрелом. Атака вторым темпом принесла успех гостям. Аарон Крессвел прострелил в штрафную, а Соучек удачно подставил ногу.

Победа позволила Вест Хэму закрепиться на десятой строчке – у команды Ярмоленко 26 очков. Эвертон идет четвертым с 29 пунктами.

Чемпионат Англии, 17 тур

Эвертон – Вест Хэм 0:1

Гол: Соучек, 86.