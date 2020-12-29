Гравець збірної України вперше у сезоні вийшов у стартовому складі Вест Хема і провів найбільшу кількість хвилин в поєдинку АПЛ.

Свій попередній матч лондонці провели у неділю, відтак, тренерський штаб на чолі з Девідом Мойєсом вимушений був провести серйозну ротацію. Шанс отримав і Андрій Ярмоленко, для якого поєдинок із Саутгемптоном став восьмим в АПЛ у поточному сезоні.

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Українець моментами демонстрував непогану гру, проте цього виявилося недостатньо. Ярмоленко відіграв 72 хвилини, отримав жовту картку і був замінений на свого конкурента Джаррода Боуена.

Саутгемптон та Вест Хем цього вечора так і не забивали – вони продовжують перебувати у статусі сусідів по турнірній таблиці. "Молотки" йдуть на десятій сходинці з 23 очками. У "святих" на три пункти більше. Шалений графік команда Ярмоленка продовжить вже незабаром – 1 січня на Вест Хем чекає дуель з Евертоном.

Чемпіонат Англії, 16 тур

Саутгемптон – Вест Хем 0:0