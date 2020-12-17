Схоже на те, що Андрія Ярмоленко незабаром шукатиме собі новий клуб.

Знаменитий англійський нападник Кевін Філліпс сподівається, що "молотобійці" позбудуться Ярмоленка вже цього січня. Про це він заявив виданню Football Insider.

До речі Ярмоленко не переїхав в Англію, щоб Динамо могло заробити

На його думку, не варто утримувати в команді гравця, зарплата якого сягає однієї з найвищих позначок в клубі, але який не достатньо часу допомагає команді на футбольному полі.

На мою думку, продати Ярмоленка було б розумним кроком для Вест Хема. Він не так вже й багато грав, а це один з найвисокооплачуваніших футболістів команди. Якби я був власником клубу, то хотів би оформити його перехід. Ситуація складна, але я думаю, що Вест Хем спробує позбутися його в січні, якщо зможе, – сказав Філліпс.

Думку зірки поділяють і журналісти порталу Football.London, які вважають українця одним із головних претендентів на відхід з клубу вже цього січня.

Зазначимо, що 31-річний Ярмоленко нерегулярно виходить на поле у футболці Вест Хема, а 2 голи та 3 асисти українець записав на себе лише у кубкових матчах.