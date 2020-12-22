Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко не помог команде побороться с Челси.

В матче 14 тура АПЛ Челси принимал Вест Хэм, сообщает Сборная24.

Кстати Ярмоленко может покинуть Вест Хэм: звезда и журналисты против украинца

Хозяева доминировали и диктовали свои правила на протяжении всего поединка. Уже на 10-й минуте Тьягу Силва открыл счет в матче. Во втором тайме "аристократы" продолжили наступление, и дубль Абрахама довел дело до логического конца.

Украинец Андрей Ярмоленко смотрел весь матч со скамейки запасных.

Челси имеет в активе 25 очков и вошел в зону еврокубков, Вест Хэм имеет 21 очко и находится на 10 месте турнирной таблицы.

АПЛ, 14 тур

Челси – Вест Хэм – 3:0

Голы: Силва, 10, Абрахам, 78, 80