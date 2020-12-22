Вест Хэм проиграл Челси – Ярмоленко снова не получил шанс
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко не помог команде побороться с Челси.
В матче 14 тура АПЛ Челси принимал Вест Хэм, сообщает Сборная24.
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Хозяева доминировали и диктовали свои правила на протяжении всего поединка. Уже на 10-й минуте Тьягу Силва открыл счет в матче. Во втором тайме "аристократы" продолжили наступление, и дубль Абрахама довел дело до логического конца.
Украинец Андрей Ярмоленко смотрел весь матч со скамейки запасных.
Челси имеет в активе 25 очков и вошел в зону еврокубков, Вест Хэм имеет 21 очко и находится на 10 месте турнирной таблицы.
АПЛ, 14 тур
Челси – Вест Хэм – 3:0
Голы: Силва, 10, Абрахам, 78, 80
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