Українець отримав одну з найгірших оцінок.

У третьому раунді (аналог 1/32 фіналу) Кубка Англії Вест Хем зустрівся зі скромним Стокпорт Каунті, який представляє 5-й дивізіон. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "молотків" (вдруге за останні три поєдинки).

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Якість газону і погода не сприяли комбінаційному футболу і стали козирем нижчої за класом команди. Вест Хему було важко прориватися до воріт суперника і хлопці Девіда Мойєса мали чималі проблеми з креативом. На жаль, Ярмоленко не скористався шансом і за 68 проведених на полі хвилин відверто не вразив. Багато втрат, лише один удар, два кроси, аж 18 втрат і невисока точність передач – 80%. За версією майже усіх статистичних порталів українець отримав чи не найнижчу оцінку.

Свій єдиний гол лондонці забили на 83-й хвилині. Автором результативної передачі став конкурент Андрія, який його власне і замінив – Джаррод Боуен асистував Крейгу Доусону.

У четвертому раунді Вест Хем зустрінеться із Донкастер Роверс (представник 3-го дивізіону), що напередодні переміг Блекберн (1:0). Базова дата зустрічі – 23 січня.

Огляд матчу

Кубок Англії, Третій раунд

Стокпорт Каунті – Вест Хем 0:1

Гол: Доусон, 83.