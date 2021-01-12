Украинец получил одну из худших оценок.

В третьем раунде (аналог 1/32 финала) Кубка Англии Вест Хэм встретился со скромным Стокпорт Каунти, представляющим 5-й дивизион. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотков" (во второй раз за последние три поединка).

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Качество газона и погода не способствовали комбинационному футболу и стали козырем для хозяев. Вест Хэму было трудно прорываться к воротам соперника и ребята Дэвида Мойеса имели большие проблемы с креативом. К сожалению, Ярмоленко не воспользовался шансом и за 68 проведенных на поле минут откровенно не впечатлил. Много потерь, только один удар, два кроссы, аж 18 потерь и невысокая точность передач – 80%. По версии почти всех статистических порталов украинец получил одну из самых низких оценок.

Свой единственный гол лондонцы забили на 83-й минуте. Автором результативной передачи стал конкурент Андрея, заменивший его – Джаррод Боуэн ассистировал Крейгу Доусону. В четвертом раунде Вест Хэм встретится с Донкастер Роверс (представитель 3-го дивизиона), накануне победившим Блэкберн (1:0). Базовая дата встречи – 23 января.

Обзор матча

Кубок Англии, Третий раунд

Стокпорт Каунти – Вест Хэм 0:1

Гол: Доусон, 83.