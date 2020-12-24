Клуб Андрія Ярмоленка планує заробити на трансфері українця для придбання форварда Челсі Олів'є Жиру.

Вест Хем хоче продати Андрія Ярмоленка, щоб залучити кошти для трансферу зіркового форварда, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, "молотобійці" націлилися на форварда Челсі та збірної Франції Олів'є Жиру. У клубі розчаровані невдалими виступами Себястяна Аллє, а Майкл Антоніо має регулярні проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, що в поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 10 матчах, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українця у 7,5 мільйонів євро.