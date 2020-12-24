Клуб Андрея Ярмоленко планирует заработать на трансфере украинца для приобретения форварда Челси Оливье Жиру.

Вест Хэм хочет продать Андрея Ярмоленко, чтобы привлечь средства для трансфера звездного форварда, сообщает Mirror.

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По информации издания, "молотобойцы" нацелились на форварда Челси и сборной Франции Оливье Жиру. В клубе разочаровались неудачными выступлениями Себястяна Алле, а Майкл Антонио имеет регулярные проблемы со здоровьем.

Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 10 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 7,5 миллионов евро.