Похоже на то, что трансфер Андрея Ярмоленко в киевское Динамо вполне реален. "Молотки" уже даже определились с ценой, за которую готовы попрощаться с украинцем.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес запланировал летом серьезные пертурбации внутри коллектива. Главной жертвой перемен может стать Андрей Ярмоленко, которому пророчат возвращение в Динамо.

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Регулярные травмы и одна из самых высоких заработных плат в коллективе (около 100 тысяч фунтов в неделю) ставят Андрея на первое место среди тех, с кем клуб планирует попрощаться. Сэкономленные деньги Моейс планирует инвестировать в молодых исполнителей.

"Молотки" уже ведут переговоры с Динамо по трансферу. Вест Хэм настроен выручить за возврат украинца на родину около 6-7 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его только в 5 миллионов.

Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне вингер сыграл лишь 830 минут, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.