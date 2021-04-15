Супряга може перейти в Італію – Динамо доведеться знизити ціну
Перед настанням трансферного вікна трансферні чутки навколо Владислава Супряги знову активізувалися. Втім, ціна на форварда Динамо тепер суттєво зменшиться.
Джерело:TuttoMercatoWeb
Минулого літа за нападником Динамо Владиславом Супрягою полювали клуби Серії А. Найбільш активні кроки робила Болонья. Супряга залишився в Києві та отримав шанс від Мірчі Луческу, але не зміг ним скористатися.
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Інтерес до форварда цього літа знову активізується. Але в Італії очікують, що Динамо знизить ціну на футболіста, за якого хотіло отримати мінімум 15 мільйонів євро. 21-річний нападник почав отримувати значно менше ігрового часу та не вражає результативністю.
Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Супряга провів за Динамо 29 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Востаннє він забивав у ворота суперника ще 23 вересня минулого року.
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