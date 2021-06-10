Степаненку доводилося грати проти Шевченка, коли той повернувся в Динамо, а також разом захищати кольори збірної.

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За словами футболіста, Андрій Миколайович завжди націлений лише на найвищі результати.

Важко, коли твій бос – партнер, який став тренером. Ти поважаєш його по-іншому. Як гравець – він лідер і легенда в Україні. Як тренер – людина з великими амбіціями, дотримується суворої дисципліни. Він завжди хоче перемагати і не важливо, з ким ми граємо, – сказав Степаненко.

Нагадаємо, вже завтра стартує Євро-2020. Україна розпочне турнір 13 червня матчем проти Нідерландів. Також у рамках групового етапу підопічні Шевченка зіграють проти Північної Македонії та Австрії.