Сергій Притула переконаний, що УЄФА діє непослідовно, намагаючись бодай мінімально задовольнити вимоги Російського футбольного союзу.

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Тобто мапа з нашим Кримом – ок. Слава Україні – ок. Героям Слава – не ок. Коли треба було якось умаслити Росію, але при цьому не виглядати тотальними боягузами, – написав він.

Нагадаємо, нещодавно українська збірна презентувала нову форму. ЇЇ елементами стали контур карти з Кримом та окупованими Росією територіями, гасла "Слава Україні" і "Героям слава".

В Росії це здійняло справжню хвилю обурення. УЄФА через претензії РФС готовий заборонити на "жовто-синій" формі гасло "Героям слава" через "політичний підтекст".