Степаненко приходилось играть против Шевченко, когда тот вернулся в Динамо, а также вместе защищать цвета сборной.

Читайте также Официально: УЕФА требует убрать с украинской формы лозунг "Героям слава" – при чем здесь русские

По словам футболиста, Андрей Николаевич всегда нацелен только на самые высокие результаты.

Трудно, когда твой босс – партнер, который стал тренером. Ты уважаешь его по-другому. Как игрок – он лидер и легенда в Украине. Как тренер – человек с большими амбициями, придерживается строгой дисциплины. Он всегда хочет побеждать и не важно, с кем мы играем, – сказал Степаненко.

Напомним, уже завтра стартует Евро-2020. Украина начнет турнир 13 июня матчем против Нидерландов. Также в рамках группового этапа подопечные Шевченко сыграют против Северной Македонии и Австрии.