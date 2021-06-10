УЄФА розглянув претензії Росії щодо нової форми збірної України, на якій зображена карта з Кримом та окупованими територіями, а також гасла "Слава Україні" та "Героям слава".

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До карти та гасла "Слава Україні" у Союзу претензій немає, а от "Героям слава" з форми доведеться забрати.

УЄФА уважно вивчив нещодавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в наслідку і затверджений в грудні 2020 року. Однак в той час не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст. Тому слоган повинен бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпірування, – вирішили чиновники УЄФА.

Відповідно, на матчах Євро-2020 національна збірна України зіграє у новій формі. Карта з Кримом та окупованими територіями, а також гасло "Слава Україні" залишаться її атрибутами.