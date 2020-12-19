Нідерландський спеціаліст Луї ван Гал отримав несподівану пропозицію для продовження своєї тренерської кар'єри.

Зірковий наставник Луї ван Гал опинився в списку претендентів на посаду головного тренера збірної Чилі, стверджує портал Voetbal International.

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Зараз команду очолює Рейнальдо Руеді, але Федерація футболу Чилі шукає йому заміну. Також зазначається, що іншими претендентами є Хосе Пекерман, який вже тренував Чилі та Аргентину, колишній гравець Манчестер Юнайтед та мадридського Реала Габріель Хайнце та Луїс Феліпе Сколарі, який привів збірну Бразилії до перемоги на ЧС-2002.

Нагадаємо, 69-річний Луї ван Гал оголошував про завершення тренерської кар'єри у березні 2019 року. Останнім місцем роботи спеціаліста був Манчестер Юнайтед, який він покинув ще у 2016 році.