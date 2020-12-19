Нидерландский специалист Луи ван Гал получил неожиданное предложение для продолжения своей тренерской карьеры.

Звездный наставник Луи ван Гал оказался в списке претендентов на пост главного тренера сборной Чили, утверждает портал Voetbal International.

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Сейчас команду возглавляет Рейнальдо Руэда, но Федерация футбола Чили ищет ему замену. Также отмечается, что другими претендентами являются Хосе Пекерман, который уже тренировал Чили и Аргентину, бывший игрок Манчестер Юнайтед и мадридского Реала Габриэль Хайнце и Луис Фелипе Сколари, который привел сборную Бразилии к победе на ЧМ-2002.

Напомним, 69-летний Луи ван Гал объявлял о завершении тренерской карьеры в марте 2019 года. Последним местом работы специалиста был Манчестер Юнайтед, который он покинул еще в 2016 году.