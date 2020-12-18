У голосуванні FIFA The Best-2020 Україну представляли наставник збірної Андрій Шевченко та голкіпер Андрій Пятов.

Андрій Шевченко та Андрій Пятов найкращим гравцем 2020 року вважають Роберта Лєвандовскі, який і став переможцем, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У топ Пятова також увійшли Вірджил ван Дейк та Кевін де Брюйне. Шевченко на другу позицію поставив Тьяго Алькантару, а нідерландському оборонцю Ліверпуля віддав 3 місце.

Що стосується найкращих тренерів, то трійка Шевченка виглядає так: перший – Клопп, другий – Флік, замикає список Зідан. Андрій Пятов по-іншому визначив трійку топ-наставників 2020 року: Флік, Клопп, Лопетегі.

Зазначимо, що тренером року у підсумку став Юрген Клопп.