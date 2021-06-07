УЄФА відреагував на гасло "Слава Україні" на формі збірної – на істерики Росії не зважатимуть

7 червня 2021 , 06:57
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Джерело:

Спорт Експрес

Союз європейських футбольних асоціацій дав оцінки формі збірної України на Євро-2020.

Як відомо, на Євро-2020 збірна України гратиме у формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом та окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей.

До речі Левченко потролив росіян, яким не подобається форма "жовто-синіх" з гаслом "Слава Україні" 

Нова форма "жовто-синіх" викликала істерику російських чиновників, які вимагали реакції УЄФА. Футбольний союз відреагував – на користь України.

Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил щодо екіпіровки, – заявили у прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, що Євро-2020 розпочнеться для збірної України 13 червня матчем проти Нідерландів. 

Україна зіграє на Євро-2020 в новій формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом
Автор: Ярослав Сиваківський