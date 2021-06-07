Як відомо, вчора відбулася презентація нової форми збірної України. ЇЇ елементами стали карта України з Кримом та гасло "Слава Україні".

До теми Україна зіграє на Євро-2020 в новій формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом

"Жовто-сині" футболки викликали неабияке обурення в Росії, де закликають УЄФА заборонити форму через "висловлення політичної позиції".

Реакція росіян викликала кепкування українських користувачів соціальних мереж. Не залишився осторонь колишній футболіст збірної, а нині експерт телеканалів "Футбол" Євген Левченко.

Зазвичай я не колекціоную футболки, але після того, як реагують на нову футболку збірної України, я обов'язково придбаю одну! Слава Україні! – написав у своєму твіттері.