На Євро-2020 національна збірна Україна виступатиме в новій особливій формі.

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Головним символом на формі стане карта нашої країни.

Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!" і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги, – написав Андрій Павелко.

На стадії групового етапу Україна зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Турнір стартує вже 11 червня.