Как известно, на Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме с лозунгом "Слава Украине" и картой с Крымом и оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.

Кстати Левченко потроллил россиян, которым не нравится форма "желто-синих" с лозунгом "Слава Украине"

Новая форма "желто-синих" вызвала истерику российских чиновников, которые требовали реакции УЕФА. Футбольный союз отреагировал – в пользу Украины.

Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно правилам экипировки, – заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что Евро-2020 начнется для сборной Украину 13 июня матчем против Нидерландов.