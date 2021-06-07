Як відомо, на Євро-2020 збірна України гратиме у формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом та окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей.

До речі Левченко потролив росіян, яким не подобається форма "жовто-синіх" з гаслом "Слава Україні"

Нова форма "жовто-синіх" викликала істерику російських чиновників, які вимагали реакції УЄФА. Футбольний союз відреагував – на користь України.

Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил щодо екіпіровки, – заявили у прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, що Євро-2020 розпочнеться для збірної України 13 червня матчем проти Нідерландів.