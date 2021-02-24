"Синьо-жовті" збірники Зубков, Харатін та Петряк вийшли у старті своїх команд.

Джерело: 24 канал

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Угорщини між Ференцварошем та Фехерваром завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

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Вже до 13-ї хвилини команди обмінялися голами. Захисник "Фраді" Самі Ммае завалив у штрафному майданчику Івана Петряка – пенальті чітко реалізував Неманья Ніколіч.

Однак незабаром захисник гостей Стопіра головою зрізав м'яч у власні ворота після навісу з лівого флангу від Ельдара Чівіча. Та ще до перерви кабовердійський легіонер Фехервара виправився і відзначився результативним ударом у протилежні ворота.

Усі троє українців (Ігор Харатін, Олександр Зубков та Іван Петряк) вийшли у старті і практично одночасно пішли з поля. Гравці "Фраді" були замінені на 76-й хвилині, а за мить замінили Петряка.

До речі, український легіонер Фехервара не лише збирав на собі фоли, а й міг достроково покидати поле у першому таймі. На 17-й хвилині Петряк отримав жовту картку, а на 31-й порушив правила вдруге – рефері обмежився усним зауваженням.

У чвертьфіналі Фехервар зустрінеться з Будафоком. Базова дата матчу – 10 березня.

До речі, два роки тому Ференцварош вже вилітав з Кубка Угорщини на стадії чвертьфіналу саме від Фехервара, який у підсумку виграв трофей.

Кубок Угорщини, 1/8 фіналу

Ференцварош – Фехервар 1:2

Голи: Стопіра (автогол), 13 – Ніколіч, 8 (пенальті), Стопіра, 40.