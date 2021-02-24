Хавбек Ворскли Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, відповів на запитання про збірну Грузії.

У ЗМІ лунала інформація, що хавбек Георгій Цітаішвілі змінить громадянство та гратиме за збірну Грузії. Такою була воля його дідуся, який нещодавно помер. Сам футболіст вже прокоментував чутки про зміну національної команди.

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"Поки не можу і не маю права щось говорити на цю тему. Коли буде конкретика, тоді все стане ясно.

Зараз я зосереджений на футболі у складі Ворскли. Чудово почуваюся в цій команді. Мене добре прийняв колектив, головний тренер. Зараз хочу добитися стабільності і мати постійну ігрову практику. Хочу проявити себе, щоб повернутися у київське Динамо.

Думаю, що нам з Ворсклою під силу пробитися в єврокубки. Найголовніша зараз проблема – поля і погода. Не чекав, що матчі не скасують і ми будемо грати на таких полях, які зараз явно не готові до сезону. Думаю, це заважає показати нам, футболістам, свою майстерність на 100 відсотків. Крім того, зріс ризик отримати травму, тим більше гравцям збірної", – сказав футболіст.

Зазначимо, що Цітаішвілі народився в Ізраїлі, а футбольне виховання отримав у київському Динамо. Футболіст виступав за збірні України U-17, U-18 та U-19, а в складі U-20 під керівництвом Олександра Петракова став чемпіоном світу.