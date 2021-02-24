"Сине-желтые" сборники Зубков, Харатин и Петряк вышли в старте своих команд.

Источник: 24 канал

Поединок 1/8 финала Кубка Венгрии между Ференцварошем и Фехерваром завершился победой гостей со счетом 2:1.

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Уже к 13-й минуте команды обменялись голами. Защитник "Фради" Сами Ммае завалил в штрафной Ивана Петряк – пенальти четко реализовал Неманья Николич.

Однако вскоре защитник гостей Стопира головой срезал мяч в собственные ворота после навеса с левого фланга от Эльдара Чивича. Но еще до перерыва кабовердийський легионер Фехервара исправился и отметился результативным ударом в противоположные ворота.

Все трое украинцев (Игорь Харатин, Александр Зубков и Иван Петряк) вышли в старте и практически одновременно покинули поле. Игроки "Фради" были заменены на 76-й минуте, а через мгновение ушел и Петряк.

Кстати, украинский легионер Фехервара не только собирал на себе фолы, но и мог досрочно покидать поле в первом тайме. На 17-й минуте Петряк получил желтую карточку, а на 31-й нарушил правила во второй раз – рефери ограничился устным замечанием.

В четвертьфинале Фехервар встретится с Будафоком. Базовая дата матча – 10 марта.

Кстати, два года назад Ференцварош уже вылетал из Кубка Венгрии на стадии четвертьфинала именно от Фехервара, который в итоге выиграл трофей.

Кубок Венгрии, 1/8 финала

Ференцварош – Фехервар 1:2

Голы: Стопира (автогол), 13 – Николич, 8 (пенальти), Стопира, 40.