Український захисник Марк Рене Мампассі перейде у Локомотив.Футболіст вже побував у Москві та пройшов медогляд.

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18-річний футболіст вже навіть поставив свій підпис під попереднім контрактом. Локомотив заплатить за нього 4 мільйони євро, угода буде розрахована на 4 роки з можливістю пролонгації.

Клуби домовилися, що осінню частину сезону Мампассі дограє в Маріуполі. До своєї нової команди талант приєднається вже зимою.

У цьому сезоні Мампассі провів за Маріуполь 13 матчів у всіх турнірах та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.