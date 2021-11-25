Украинский защитник Марк Рене Мампасси перейдет в Локомотив. Футболист уже побывал в Москве и прошел медосмотр.

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18-летний футболист уже даже поставил свою подпись под предварительным контрактом. Локомотив заплатит за него 4 миллиона евро, сделка будет рассчитана на 4 года с возможностью пролонгации.

Клубы договорились, что осенью сезон сезона Мампасси доиграет в Мариуполе. К новой команде талант присоединится уже зимой.

В этом сезоне Мампахи провел за Мариуполь 13 матчей во всех турнирах и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.