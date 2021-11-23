Вже цієї зими Ньюкасл готовий витратити 350 мільйонів євро на нових футболістів. Однією з головних цілей "сорок" став Олександр Зінченко.

До речі Тролінг року: Зінченку дісталося від зірок Манчестер Сіті за фото із "Золотим м'ячем"

Підписати зірок взимку практично неможливо, тому Ньюкасл зосередиться на тих, хто може допомогти команді зберегти прописку в АПЛ, але не мають ігрового часу. Зінченко прекрасно вписується у ці критерії. У поточному сезоні Олександр зіграв лише 245 хвилин, результативними діями не відзначався.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті завершується влітку 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює лідера збірної України у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, гол Зінченка у ворота Боснії допоміг Україні здобути путівку в плей-оф відбору на чемпіонат світу.