Поединок Лиги Европы между Гентом и Слованом (1:2) запомнился не только выходом на поле сразу трех украинцев, но и их голевыми достижениями.

В стартовом составе обеих команд вышли два наши земляки. Вим де Деккер выпустил с первых минут Романа Яремчука, который полностью оправился от коронавируса. В основе чешского Слована уже традиционно появился защитник Тарас Качараба.

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На 32-й минуте поединке счет открыл футболист гостей Камсо Мара. На старте второй половины встречи забивали только украинцы. Сначала после розыгрыша штрафного самым расторопным во владениях соперника оказался Качараба, который удвоил преимущество Слована (некоторые ресурсы указывают среди авторов гола партнера Тараса – Юсуфа Хеляля, однако официальный портал УЕФА записал взятия ворот на Качараба).

Уже через пять минут отличился украинец в составе другой команды. Яремчук обыгрался с Никласом Доршем и дальним красивым ударом отправил мяч в угол ворот Слована. Вскоре после этого тренерский штаб Гента бросил в бой Романа Безуса, однако украинец не смог существенно повлиять на ход матча. Еще один наш земляк Игорь Пластун провел игру на скамейке запасных.

Перед заключительным туром Гент является одной из худших команд Лиги Европы. Бельгийцы проиграли все свои матчи и потеряли шансы на продолжение борьбы. У Слована 6 очков, впрочем Качараба с партнерами выше третьей строчки группы L также не поднимется.