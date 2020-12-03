Захисник збірної України вилікувався від коронавірусу та повернувся у склад чемпіона Бельгії. У п'ятому турі Ліги чемпіонів Брюгге розгромив російський Зеніт (3:0).

Бельгійський Брюгге не залишив шансів супернику. У першому таймі господарі відкрили рахунок зусиллями Шарля де Кетеларе. Після перерви бельгійці забили ще двічі: спочатку пенальті реалізував Ханс Ванакен, а крапку в зустрічі поставив Ноа Ланг.

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Едуард Соболь з'явився на полі на 87-й хвилині замість Ванакена. Свій попередній матч за Брюгге українець провів майже місяць тому, 8 листопада, у чемпіонаті. Загалом Соболь у цьому сезоні взяв участь у чотирьох поєдинках Брюгге у Лізі чемпіонів.

Напередодні заключного туру бельгійська команда ще зберігає шанси на вихід в 1/8 фіналу. Лідирує в групі F дортмундська Борусія з 10 очками. На бал менше у Лаціо. Команда Соболя має в активі 7 пунктів. Зеніт втратив усі шанси на євровесну – пітерці заробили одне очко. Вже наступного тижня Брюгге вирушить у Рим, де зустрінеться з Лаціо, а Борусія поїде у Росію.