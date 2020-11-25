Апеляційний комітет УЄФА вирішив, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна не відбувся з вини "жовто-синіх". Справедливим таке рішення назвати важко, тому поки УАФ готує апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни, спробуємо розібратися, чому УЄФА неправий.

Апеляційний комітет УЄФА присудив збірній України технічну поразку у матчі 6-го туру Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Рішення доволі неоднозначне, зважаючи на те, що сам УЄФА був за те щоб проводити матч в той час, як швейцарська влада лиш збиралася його заборонити. Крім того, збірну України не дуже гостинно прийняли, а попри мотивацію скасування матчу "через спалах коронавірусу" повторного тестування ніхто не проводив. Запитань дуже багато, тому УАФ збирається подавати апеляцію в Спортивний арбітражний суд.

Як все було

Тест на COVID-19, який проводився напередодні матчу зі Швейцарією, показав позитивний результат у 4 людей з української делегації: Руслана Маліновського, Жуніора Мораєса, Сергія Кривцова та тренера з фізпідготовки Івана Баштового. І якщо Руслан погано себе почував одразу по прибутті в Швейцарію, через що самоізолювався і не контактував ні з ким з гравців, то троє останніх місяць тому перехворіли на коронавірус, мали в організмі антитіла і просто не могли захворіти.

УЄФА одразу повідомили про ситуацію, і Кривцов та Мораєс навіть були допущені до передматчевого тренування. Та поки хлопці переодягалися, влада кантону Люцерн заборонила обидвом гравцям Шахтаря тренуватися.

В день матчу, 17 листопада, санлікар кантону Люцерн заборонив проводити поєдинок через "спалах COVID-19 у збірній України", а всю українську делегацію помістити на карантин. Українська сторона була готова грати на наступний день, адже мала у заявці достатньо здорових гравців. УЄФА запропонував УАФ зібрати 18 листопада нову команду, що було неможливо.

УЄФА скасував матч і передав справу в Апеляційний комітет, а збірна України вирушила додому, по прибутті якої сертифікована УЄФА лабораторія провела тестування – жодного позитивного результату.

Втім, на думку Апеляційний комітету, матч не відбувся з вини "жовто-синіх", і нам зарахували технічну поразку. Це несправедливо.

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Швейцарська сторона не провела повторного тестування, спалах COVID-19 – фейк

Руслан Маліновський погано себе почував ще в дорозі і одразу самоізолювався. Позитивний результат Кривцова, Мораєса і Баштового – помилка, що і мало показати повторне тестування. Хоча українська делегація наполягала на повторному тестуванні, швейцарська сторона та УЄФА проігнорували цілком логічне рішення. Хоча УЄФА знав про ситуацію Кривцова з Мораєсом та допускав їх і на тренування, і на матч. Що змусило посадовців передумати – загадка.

Результат матчу не був нагальним

На жеребкування Євро-2021 результат гри між Швейцарією та Україною не впливав. Отже, єдине, що вирішувалося у протистоянні – збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй.

Абсолютно незрозуміло, чому не можна було перенести матч на весну 2021. До того часу можна було б зібрати три національні команди, і в разі реального спалаху коронавірусу замінити цілий склад.

Чому Апеляційний комітет УЄФА вирішив приймати швидке рішення, а не дозволити командам таки помірятися силами на футбольному полі – ще одна загадка.

Українська делегація не винна у скасуванні матчу

Єдиний реально хворий в збірній України самоізольований, троє з помилковим позитивним тестом теж закрилися у готельних номерах.

Українська збірна готова грати неповним складом, 13 гравців включно з воротарем у заявці є. Підопічні Шевченка готові дати бій і виборювати місце в еліті Ліги націй.

Натомість швейцарська сторона надає погане поле, не дає ключів від роздягальні. Доволі "гостинний" прийом. А згодом санлікар забороняє українській збірній грати взагалі, хоча по факту в наших лавах один хворий, який ні з ким не контактував. УЄФА висуває нереальну для втілення пропозицію – на 18 листопада зібрати нову команду, і отримує відмову від УАФ.

Тестування в Україні показало правоту "жовто-синіх", тобто матч можна було спокійно грати. Нагадаю, результати надала сертифікована УЄФА лабораторія. Як бачимо, Апеляційний комітет зважав на якісь інші фактори. На які саме – дізнаємося вже з процесу у Лозанні.