Апелляционный комитет УЕФА решил, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся по вине "желто-синих". Справедливым такое решение назвать трудно, поэтому пока УАФ готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны, попробуем разобраться, почему УЕФА неправ.

Апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

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Решение довольно неоднозначное, несмотря на то, что сам УЕФА был за то, чтобы проводить матч в то время, как швейцарские власти лишь собиралась его запретить. Кроме того, сборную Украины не очень гостеприимно приняли, а несмотря на мотивацию отмены матча "из-за вспышки коронавируса" повторного тестирования никто не проводил. Вопросов очень много, но давайте по порядку.

Как все было

Тест на COVID-19, который проводился накануне матча со Швейцарией, показал положительный результат у 4 человек из украинской делегации: Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса, Сергея Кривцова и тренера по физподготовке Ивана Баштового. И если Руслан плохо себя чувствовал сразу по прибытии в Швейцарию, из-за чего самоизолировался и не контактировал ни с кем из игроков, то трое последних месяц назад переболели на коронавирус, имели в организме антитела и просто не могли заболеть.

УЕФА сразу сообщили о ситуации, и Кривцов и Мораес даже были допущены к предматчевой тренировке. Но пока ребята переодевались, власти кантона Люцерн запретили обоим игрокам Шахтера тренироваться.

В день матча, 17 ноября, санврач кантона Люцерн запретил проводить поединок из-за "вспышки COVID-19 в сборной Украины", а всю украинскую делегацию поместить на карантин. Украинская сторона была готова играть на следующий день, ведь имела в заявке достаточно здоровых игроков. УЕФА предложил УАФ собрать 18 ноября новую команду, что было просто невозможно.

УЕФА отменил матч и передал дело в Апелляционный комитет, а сборная Украины отправилась домой, по прибытии которой сертифицированая УЕФА лаборатория провела тестирование – ни одного положительного результата.

Впрочем, по мнению Апелляционного комитета УЕФА, матч не состоялся по вине "желто-синих", и нам засчитали техническое поражение. Это несправедливо.

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Швейцарская сторона не провела повторного тестирования, вспышка COVID-19 – фейк

Руслан Малиновский плохо себя чувствовал еще в дороге и сразу самоизолировался. Положительный результат Кривцова, Мораеса и Баштового – ошибка, что и должно было показать повторное тестирование. Хотя украинская делегация настаивала на повторном тестировании, швейцарская сторона и УЕФА проигнорировали вполне логичное решение. Хотя УЕФА знал о ситуации Кривцова с Мораесом и допускал их и на тренировку, и на матч. Что заставило чиновников передумать – загадка.

Результат матча не был срочным

На жеребьевку Евро-2021 результат игры между Швейцарией и Украиной не влиял. Итак, единственное, что решалось в противостоянии – сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций.

Совершенно непонятно, почему нельзя было перенести матч на весну 2021-го. К тому времени можно было бы собрать три национальные команды, и в случае реальной вспышки коронавируса заменить целый состав.

Почему Апелляционный комитет УЕФА решил принимать быстрое решение, а не позволить командам таки помериться силами на футбольном поле – еще одна загадка.

Украинская делегация не виновата в отмене матча

Единственный реально больной в сборной Украины самоизолирован, трое с ошибочным положительным тестом тоже закрылись в гостиничных номерах.

Украинская сборная готова играть неполным составом, 13 игроков включая вратаря в заявке есть. Подопечные Шевченко готовы дать бой и бороться за место в элите Лиги наций.

Зато швейцарская сторона предоставляет плохое поле, не дает ключей от раздевалки. Довольно "гостеприимный" прием. А потом санврач запрещает украинской сборной играть вообще, хотя по факту в наших рядах один больной, который ни с кем не контактировал. УЕФА выдвигает нереальное для воплощения предложение – на 18 ноября собрать новую команду, и получает отказ от УАФ.

Тестирование в Украине показало правоту "желто-синих", то есть матч можно было спокойно играть. Напомню, результаты предоставила лаборатория с сертификатом от УЕФА. Как видим, Апелляционный комитет учитывал какие-то другие факторы. На какие именно – узнаем уже из процесса в Лозанне.