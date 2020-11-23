Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від виступів своїх підопічних у Лізі націй.

"Дійсно, була дуже важка ситуація буквально з другого збору перед поїздкою до Франції. Було важко уявити, як з неї вийти. Ми не розуміли, у що це може вилитися. Чудово спрацювали наші лікарі, ми змогли локалізувати проблему, і команда змогла зіграти подальші ігри на дуже хорошому рівні.

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Перемога над Іспанією – це заслуга хлопців, які показали свою волю і бажання грати за збірну України. На наступному зборі у нас теж багато хворих, нестабільна ситуація. Команда проявила бійцівські якості і показала дуже хорошу гру. Я дуже задоволений їх грою в цей важкий час. Я вважаю, що своєю грою і цією ситуацією заслужили, щоб залишитися у вищому дивізіоні", – сказав Шевченко в ефірі "Великого футболу".

Збірна України з 6 пунктами розташувалась на третьому місці групи А4, пропустивши вперед Іспанію та Німеччину. Долю скасованого матчу 6-го туру зі Швейцарією, від якого залежить збереження прописки "жовто-синіх" в еліті Ліги націй, незабаром вирішить УЄФА.