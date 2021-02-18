Национальная сборная Украины продолжает входить в 25-ку лучших сборных по версии ФИФА.

ФИФА обновила свой рейтинг национальных команд. Украина занимает 24-е место в таблице.

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Подопечные Шевченко сохранили свои позиции и имеют в активе 1521 балл. Если брать во внимание только европейские команды, то Украина находится на 16 месте.

Соперники "желто-синих" на Евро-2020 имеют следующие места: Нидерланды – 14, Австрия – 23, Северная Македония – 65.

Наши соперники на пути к ЧМ-2022 заняли следующие позиции: Франция – 2, Финляндия – 55, Босния и Герцеговина – 56, Казахстан – 122.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии, а замыкает тройку лучших Бразилия.