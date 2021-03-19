Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию УАФ. Решение УЕФА о техническом поражении Украины в матче против Швейцарии остается неизменным.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил техническое поражение команде Андрея Шевченко в поединке 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.

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Таким образом, апелляция Украинской ассоциации футбола была отклонена, а решение УЕФА осталось в силе. Итак, в Лиге наций Украина понизилась из Лиги А в Лигу В. Отметим, что информация об отказе в удовлетворении жалобы УАФ появилась еще 2 марта.

Напомним, 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария –Украина из-за якобы новых случаях коронавируса в лагере "сине-желтых". Сборная Украины была готова провести Поединок 18 ноября с имеющимися игроками, но УЕФА предложил собрать на следующий день новую команду из футболистов, которые не контактировали с инфицированными. УАФ заявила, что это невозможно, поэтому УЕФА принял решение засчитать Украине техническое поражение.