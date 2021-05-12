Ван Дейк пройшов дуже довгий шлях реабілітації після серйозної травми коліна, тож не хоче ризикувати, щоб не ставити під удар і наступний сезон.

Цікаво Олександр Зінченко достроково став чемпіоном Англії – українець яскраво відреагував

"Враховуючи всі обставини та свій фізичний стан, я вважаю правильним рішенням не їхати на Євро та розпочати останній етап відновлення у міжсезоння. Уся моя увага буде зосереджена на передсезонці з клубом, це реалістична мета, я до неї рухатимусь. Так, я дуже засмучений, що пропущу чемпіонат Європи. Це складно, але я змирився", – сказав він.

Нагадаємо, що саме матчем проти Нідерландів 13 червня Україна розпочне свій шлях на Євро-2020.