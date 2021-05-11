Після 35 зіграних матчів у "містян" – 80 очок. Їхні принципові суперники з Юнайтед набрали 70 пунктів. Для Манчестер Сіті це третя перемога в АПЛ за останні чотири сезони.

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Якщо говорити про індивідуальні показники, то Олександр Зінченко здобув 9-й трофей у складі Сіті. У сезоні, що минає гравець збірної України провів 18 матчів у Прем'єр-лізі.

Вже у п'ятницю новоспечений чемпіон зіграє на виїзді з Ньюкаслом. 29 травня Сіті може поповнити колекцію найбільш цінним трофеєм – перемогою у Лізі чемпіонів.