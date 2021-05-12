За словами Циганика, контракт Шевченка у збірній завершиться після Євро-2020, але сторони можуть продовжити співпрацю.

Цікаво Олександр Зінченко достроково став чемпіоном Англії – українець яскраво відреагував

"У Андрія Шевченка є домовленість з керівництвом УАФ про те, що він залишиться в збірній України після Євро-2020, якщо обидві сторони дійдуть згоди. У нього контракт закінчується після цього турніру, але угода автоматично пролонгується, якщо є згода щодо подальшої співпраці. Це нормальна практика", – сказав він.

Також Циганик зазначив, що Шевченко бачить себе у ролі клубного тренера, і планує розвивати кар'єру у цьому напрямку.

"Чи буде Шевченко тренером Мілана? Сказали, що Піолі залишається ще на рік. Я спілкувався з Андрієм Миколайовичем, і я можу сказати, що у нього є ідея працювати клубним тренером і є бажання працювати у цьому напрямку.

На моє особисте переконання, на наступний відбір головним тренером збірної України буде все ще Шевченко. Що буде далі? Не знаю. Хоча може щось і статися після чемпіонату Європи. Команда може добре виступити і тренер отримає шалену пропозицію. Не думаю, що УАФ стоятиме на перешкоді розвитку кар’єри Андрія Шевченка в якомусь клубі, якщо буде серйозна пропозиція", – переконаний журналіст.