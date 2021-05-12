Ван Дейк прошел очень долгий путь реабилитации после серьезной травмы колена, поэтому не хочет рисковать, чтобы не ставить под удар и следующий сезон.

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"Учитывая все обстоятельства и свое физическое состояние, я считаю правильным решением не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье. Все моя внимание будет сосредоточено на предсезонке с клубом, это реалистичная цель, я к ней буду двигаться. Да, я очень расстроен, что пропущу чемпионат Европы. Это сложно, но я смирился", – сказал он.

Напомним, что именно матчем против Нидерландов 13 июня Украина начнет свой путь на Евро-2020.