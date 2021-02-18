Київське Динамо у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи не зуміло втримати перемогу над ослабленим Брюгге. Читайте звіт про матч та дивіться відеоогляд гри на Збірна 24.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, 1-й матч

Динамо – Брюгге – 1:1

Голи: Буяльський, 62 – Мехеле, 67

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Перед матчем усе складалося на користь Динамо: Брюгге через коронавірус прибув на гру ослабленим та без головного тренера, на стадіон пустили вболівальників, а кияни підходили до матчу у повній бойовій готовності. Було очевидно, що бельгійці приїхали терпіти та сподіватися бодай на нічию. Свій план на гру вони виконали ідеально – гольова нічия дає перевагу перед домашнім поєдинком.

А от підопічні Луческу або не виконали вказівок тренера, або взагалі не зрозуміло, у чому полягала ідея "біло-синіх". У першому таймі гра через центр поля взагалі не йшла, Рікка не мав проблем із Циганковим, а Бєсєдіна ніхто не зумів знайти пасом в ноги. За 45 хвилин киянам вдалося створити лише дві комбінації, які завершувалися ударом головою від Буяльського. Особливо небезпечними для Міньйоле їх назвати складно.

Другий тайм пожвавив гол Буяльського – хавбек прийняв пас від Миколенка та з-за меж карного майданчика точно пробив у "дев'ятку" – у Міньйоле не було шансу.

Але радість тривала недовго. За якихось 5 хвилин Мехеле після подачі кутового переправив м'яч у ворота киян. Бущан невдало вийшов з воріт та не зумів врятувати команду.

Супряга, Родрігес, Шепелєв та Караваєв не надто додали грі темпу та гостроти. Останній мав шанс асистувати на Супрягу в останні хвилини матчу, але скерував м'яч просто в руки Міньйоле.

Невиразна гра та нічия з пропущеним м'ячем дають підстави турбуватися. В домашніх стінах Брюгге покаже зовсім інший футбол, і підопічним Луческу для проходу в наступний етап доведеться показати набагато більше, аніж вдалося сьогодні.

Динамо – Брюгге: відеоогляд

Їжу для роздумів отримав і наставник збірної України Андрій Шевченко. Якщо Забарний, Миколенко та Попов у захисті відіграли майже бездоганно, то сподіватися на підсилення центральної ланки національної команди футболістами Динамо наразі підстав немає. Не найкращу гру показав і Бущан, біля воріт якого було тихо, але єдина помилка призвела до гола.

Доводиться сподіватися, що невиразність Динамо спричинена зимовою паузою, після якої футболісти ще не набрали потрібний темп. В інакшому випадку Брюгге знову може стати злим генієм киян на єврокубковому шляху.