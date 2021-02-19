Донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу впевнено на виїзді обіграв Маккабі Тель-Авів. Читайте звіт про матч та дивіться відеоогляд поєдинку на Збірна 24.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, перший матч

Маккабі – Шахтар – 0:2

Голи: Алан Патрік, 31, Тете, 90+3

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До цього поєдинку Шахтар підходив у якості фаворита, що і показали вже перші хвилини матчу. Мораєс міг відкривати рахунок вже на 2-й хвилині гри, але не скористався своєю нагодою.

Маккабі намагався високо пресингувати суперника, але проти "гірників", які вміють шукати простір між лініями та мають в атаці швидких виконавців, ця тактика не завжди дієва.

Донеччани спокійно тримали м'яч та чекали помилки суперника. На 31-й хвилині Марлос знайшов передачею Матвієнка, який увірвався за спини захисників, а той в один дотик відпасував на Алана Патріка, якому лише залишалося загнати м'яч в сітку – 0:1.

Для справедливості варто зазначити, що захист Шахтаря діяв не бездоганно, але ізраїльтяни не конвертували свої шанси у забиті голи.

У другій половині матчу ініціативою заволоділи господарі, і в якийсь момент здавалося, що їм вдасться вирвати нічию. Тете, Майкон та Коноплянка не одразу увійшли в гру, а Маккабі продовжував створювати напівмоменти. Євген міг забити після сольного проходу, але не зумів переграти воротаря.

Втім, наприкінці зустрічі прихильникам "гірників" таки відлягло від серця: Фернандо, який вийшов на останні хвилини, прорвався крізь захист та віддав на Тете – той технічно реалізував свій шанс. 0:2 – чудовий виїзний результат для донецького Шахтаря.

Загалом враження від гри залишилися позитивні. Очевидно, що Шахтар ще не набрав темп після зимової перерви, але малюнок гри "гірників" залишився на дуже хорошому рівні.

На 90% можна сказати, що Шахтар пройшов у наступний етап Ліги Європи. Так, Маккабі мав декілька моментів, але причин для того, щоб розглядати можливість фантастичного камбеку, наразі немає. Не маючи потреби забивати голи, Шахтар може зробити акцент на контратаки, а ізраїльтяни показали, що готові йти вперед та давати підопічним Каштру таку можливість.

Хоча, у футболі буває все, тому святкувати вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи варто лише після матчу-відповіді.